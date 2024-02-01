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Реконструкция Новосибирского театра кукол перенесена на 2025 год

Реконструкция Новосибирского театра кукол перенесена на 2025 год

Объем средств, необходимых для реконструкции Новосибирского театра кукол, оценивается в 400 миллионов рублей.

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