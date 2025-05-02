В Псковской области было выявлено 20 тонн зараженных молдавских яблок

Партия груза подлежит обеззараживанию На складе временного хранения в Псковской области государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль партии молдавских яблок весом 20 тонн, передали в пресс-службе ведомства.
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