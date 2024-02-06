Наконец-то дождались: Самый крупный боевой ледокол в мире передадут ВМФ России уже в этом году

26 января 1,9K прочитали Одна из наиболее ожидаемых, захватывающих и противоречивых новинок, возводимых в интересах ВМФ, уже приступила к швартовым испытаниям, что означает только одно, - полноценный выход в море не за горами.
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