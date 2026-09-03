Киев, Буча, Ирпень, Борисполь, Бровары: «Ну що, перемогли? Мы им — одну ракету, они нам — двести» Зеленский срочно затребовал от Евросоюза миллиарды евро на ПВО.
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