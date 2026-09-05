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test mazurok

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👩🏻‍🏫 В Крыму рассказали, каких педагогов-предметников в школах полуострова не хватает больше всего Председатель Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования Екатерина Волкова отметила, что несмотря на приток молодых специалистов, дефицит педагогических кадров сохраняется уже длительное время.

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