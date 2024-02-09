Представлена программа празднования 90-летия Юрия Гагарина

Презентация событий состоялась в Москве. Губернатор пригласил гостей в Смоленскую область Глава правительства региона Василий Анохин презентовал в столице России программу празднования в Смоленской области 90-летия со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина.
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