Всё чаще появляются сообщения о нападениях мигрантов не только на простых граждан нашей страны, но и на представителей правоохранительных органов.
"Я тебя куплю и сломаю хребет!": Российские полицейские в опасности, угроза пришла от мигрантов
Комментарии
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А
Александр
Какой бы не был случай, все объединяет одно - наглость, неуважение, возня диаспор. Где это в мире видано, чтобы приезжие вели себя как хозяева? Если это не война. Или мы сами просто ничтожество, или обезумевшим от народного единства властям пора опомниться и заняться делом. Продажность и коррупция зашкаливают, и становятся чуть ли основой госуправления.
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4 час.
Владимир Лагно
Так это так называемые "правоохранительные органы" давно переориентированыо на охрану этих же самых мигрантов, естественно за дополнительную плату. И вот, если эти органы плохо оправдывают получаемые средства, их наказывают и наказывают по всей строгости. Полиция потому и называется полицией, что цена ей грош!!!
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4 час.
Владислав Владислав
Азербайджанская диаспора совсем обарзела.
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2 час.
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