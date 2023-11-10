"Я тебя куплю и сломаю хребет!": Российские полицейские в опасности, угроза пришла от мигрантов

А

Александр

Какой бы не был случай, все объединяет одно - наглость, неуважение, возня диаспор. Где это в мире видано, чтобы приезжие вели себя как хозяева? Если это не война. Или мы сами просто ничтожество, или обезумевшим от народного единства властям пора опомниться и заняться делом. Продажность и коррупция зашкаливают, и становятся чуть ли основой госуправления.