Стало известно о влиянии мелатонина на эмоциональное состояние пожилых людей Ученые отмечают, что мелатонин, который вырабатывается в организме в темное время суток, играет важную роль в регуляции цикла сна и бодрствования.
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