Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT представитель Бундесбанка Бальтс выступит с речьюВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-миВ 09:45 GMT представитель Бундесбанка Бальтс выступит с речьюВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигацийТакже сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕКИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .