Avia.pro - СМИ Опасный завоз: как кустарное производство на окраине мегаполиса обходило закон благодаря нужным связям Тихие промышленные зоны крупных городов живут своей незаметной жизнью, где за облупленными фасадами старых ангаров порой разворачиваются масштабные теневые процессы.
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Выборы можно и присесть за клевиту?
Здесь вся верхушка замешана. Правительство, депутаты пора уже принимать законы в пользу коренного населения. Откуда у мигрантов власть, не говоря уже о гражданстве? Они постепенно и до верха доберутся.
подполковник!...обалдеть...и никто его до сих пор не остановил??...Прокуратура,ФСБ,СК...где вы???
Ещё в Питери был азербайжанский отдел ..а крышавал сам Беглов (сам с Баку) Так что он не первый! Азеры (мать вашу) рвутсся к власти!
Едва получил гражданство: начальник полиции Искандеров начал крышевать подпольный цех... Как он, едва получивший гражданство ,стал НАЧАЛЬНИКОМ ПОЛИЦИИ !? Чья мохнатая пловная лапа продвинула его туда? Сколько отслюнявила денежных знаков вышестоящему в руководстве данной гоструктуры ? Всё продаётся и всё покупается ныне