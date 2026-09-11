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Едва получил гражданство: начальник полиции Искандеров начал крышевать подпольный цех

Едва получил гражданство: начальник полиции Искандеров начал крышевать подпольный цех

Avia.pro - СМИ Опасный завоз: как кустарное производство на окраине мегаполиса обходило закон благодаря нужным связям Тихие промышленные зоны крупных городов живут своей незаметной жизнью, где за облупленными фасадами старых ангаров порой разворачиваются масштабные теневые процессы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ольга Семенова
Ольга Семенова

Здесь вся верхушка замешана. Правительство, депутаты пора уже принимать законы в пользу коренного населения. Откуда у мигрантов  власть, не говоря уже о гражданстве? Они постепенно и до верха доберутся.

Профиль пользователя Стэйси
Стэйси

Едва получил гражданство: начальник полиции Искандеров начал крышевать подпольный цех... Как он, едва  получивший гражданство ,стал НАЧАЛЬНИКОМ ПОЛИЦИИ !? Чья мохнатая пловная лапа продвинула его туда? Сколько отслюнявила денежных знаков вышестоящему в руководстве данной гоструктуры ? Всё продаётся и всё покупается ныне