Премьер Японии потребовала демонтировать памятник в Хабаровске

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с требованием демонтировать мемориал «Победа на Востоке», открытый 4 сентября в Хабаровске и посвящённый победе СССР над Японией во Второй мировой войне.
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