Интервью Илона с Трампом началось с техкатастрофы. Маск утверждает, что это была DDOS-атака

Интервью Илона Маска и Дональда Трампа на платформе X стартовало с техническими неполадкамиИнтервью Илона Маска с бывшим президентом США Дональдом Трампом на платформе X началось с серьезных технических проблем: запланированное на 8 вечера по восточному времени мероприятие началось с 42-минутной задержкой.