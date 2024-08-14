Интервью Илона с Трампом началось с техкатастрофы. Маск утверждает, что это была DDOS-атака

Интервью Илона Маска и Дональда Трампа на платформе X стартовало с техническими неполадкамиИнтервью Илона Маска с бывшим президентом США Дональдом Трампом на платформе X началось с серьезных технических проблем: запланированное на 8 вечера по восточному времени мероприятие началось с 42-минутной задержкой.
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