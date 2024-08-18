Ленинградский военный округ потребовал взыскать 49,5 млн рублей с ВСК

Федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» подало 10 исков в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) 49,5 миллиона рублей.
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