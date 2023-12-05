Точно увеличатся проценты и платежи. Эксперт дал прогноз по ипотеке-2024

По мнению экспертов по недвижимости, в будущем году взять ипотеку будет сложнее.Требования к ипотечным заемщикам в России растут: увеличивается взнос по льготным программам, ужесточаются требования по зарплатам.
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