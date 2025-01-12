В брянских Выгоничах загадочно вспыхнули две легковушки

На данный момент причину пожара устанавливает дознаватель спасательного ведомства.Минувшей ночью в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре сразу в двух легковых автомобилях.
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