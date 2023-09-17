ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 сентября 2023 года

Энергия дня семнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года = 838 =Активация Божественности происходит посредством душевной чистоты! = Баланс Энергетики полов при Любви обеспечивает его устойчивость и гармонию = Ваша интуиция поможет вам разобраться в происходящем, как на Небе, так и на Земле= Ваши реакции — это тот самый материал, из которого соткано качество вашей Жизни = В Катренах Бог закодировал всю, необходимую для развития человека, информацию = Вода способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли и эмоции = Вы считаете своё мнение правильным, но всё же умеете признавать свои заблуждения= Давайте станем той переменой, которую мы хотим увидеть в окружающем Мире = Даже малое следование принципам Огненного Пути изменит карму неблагоприятную = Действительно значимый человек ничего никому не доказывает; ему это незачем = Достигший познания Истины — просто пребывает в Ней, и Свет Истины — в очах его = Ежедневная духовная работа (промысел) по очищению собственных мыслей =Желайте людям чаще доброго утра, доброго дня, доброго пути, доброго здоровья = Живите так, чтобы в глазах был Свет, в сердце - Любовь, мир в Душе, а за спиной крылья= Замысел Жизни заключается в обретении Силы и использовании её на благо всего живого =Знание должно быть прожито эмоционально.