Эксперт рассказал, когда кризис «съест» долларовые накопления Анна КрицкаяФинансисты считают, что в ближайшее время мир захлестнет масштабный долларовый кризис, который приведет к тому, что все долларовые сбережения, по сути, просто “сгорят”.