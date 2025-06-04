В СВАО выросло количество ДТП с несовершеннолетними

На территории округа увеличилось количество ДТП, в результате которых пострадали несовершеннолетние. В связи с этим, а также в связи с приближением летних каникул заместитель начальника Отдела ГАИ УВД по СВАО Павел Влазнев рассказал в эфире «Радио Москвы» о безопасности детей на дорогах в летний период.