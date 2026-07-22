В список литературы для школьников вошли книги об СВО

Появится отдельный раздел "Zа наших" для 5-9 классов Минпросвещения РФ опубликовало списки патриотических произведений для комплектования школьных библиотек, в которые вошла литература о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России.
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