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Царьград

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Юлия Степаненко прошла в Сейм Латвии, получив 29 898 голосов

Юлия Степаненко прошла в Сейм Латвии, получив 29 898 голосов

Юлия Степаненко, представитель партии "Суверенная власть", была избрана в 15-й Сейм Латвии с 29 898 голосами.

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