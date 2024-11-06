Образовательный проект "ФосАгро" стал победителем в международном конкурсе BRICS Solutions Awards 2024

Образовательный проект "ФосАгро" "ProAgro Lectorium" стал победителем международной премии Образовательная онлайн-платформа "ФосАгро" для зарубежных аграриев, одержав победу в международном конкурсе BRICS Solutions Awards 2024, который состоялся в рамках Делового форума БРИКС.
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