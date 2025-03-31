В США раскрыли предполагаемую сферу давления Трампа на Россию

АндрейБорков

А если на эти санкции Россия и ее партнеры хер положат? Что Трамп сможет сделать? К примеру расчеты за поставки нефти в национальных валютах, через банки и платежные системы, которые США не подконтрольны! А сопровождать танкера будут корабли ВМФ РФ. Зато сократятся поставки нефти и нефтепродуктов в интересах США, а цены на них вырастут и достаточно сильно. Что тогда? Есть законы физики и метафизики и они не зависят от человека, они даны в его (человека) ощущениях, Примерно так у классиков марксизма-ленинизма про материю сказано. На каждое действие есть равное по силе, но противоположное по направлению противодействие. По этому делая очень плохо кому то ты делаешь это себе, это к тебе вернется в обязательном порядке.