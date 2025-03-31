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В США раскрыли предполагаемую сферу давления Трампа на Россию

В США раскрыли предполагаемую сферу давления Трампа на Россию

Если президент США Дональд Трамп захочет оказать давление на Москву, то он введет санкционные ограничения на российскую нефть.

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Комментарии
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АндрейБорков
А если на эти санкции Россия и ее партнеры хер положат? Что Трамп сможет сделать? К примеру расчеты за поставки нефти в национальных валютах, через банки и платежные системы, которые США не подконтрольны! А сопровождать танкера будут корабли ВМФ РФ. Зато сократятся поставки нефти и нефтепродуктов в интересах США, а цены на них вырастут и достаточно сильно. Что тогда? Есть законы физики и метафизики и они не зависят от человека, они даны в его (человека) ощущениях, Примерно так у классиков марксизма-ленинизма про материю сказано. На каждое действие есть равное по силе, но противоположное по направлению противодействие. По этому делая очень плохо кому то ты делаешь это себе, это к тебе вернется в обязательном порядке.
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20 час.
ШКИПЕР
Видели мы хотелки Трампа ниже пояса.
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19 час.
NB
Nikolay Boyko
👋😀😀😀😀😀😀👍👍👍👍👍👍👍👍👋👋👋👋👋👋👋👋
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15 час.
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