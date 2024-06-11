Минобороны объявило о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил

Ведомство также показало кадры тренировок. В Минобороны РФ сообщили о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил, в ходе которого планируется отработать вопросы совместной подготовки частей Вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
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