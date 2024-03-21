В калужском гараже убили мужчину

В Калужской области задержали 43-летнего жителя Кременок по подозрению в совершении убийства. По данным следователей, вечером 19 марта 2024 года подозреваемый вместе с двумя приятелями распивал алкоголь в подвальном помещении гаража.
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