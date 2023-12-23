Обещавший победу ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту

Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, который в качестве эксперта в местных СМИ обещал победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году, «передумал» и отбросил свой оптимизм, сообщило издание Samnytt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии