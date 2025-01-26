Меликов попросил Колокольцева и Бастрыкина проконтролировать дело дагестанца в Подмосковье

Магомеда Магомедова задержали по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов.Глава Дагестана Сергей Меликов попросил главу МВД Владимира Колокольцева и главу СК России Александра Бастрыкина проконтролировать дело Магомеда Магомедова, которого 20 января задержали в Подмосковье по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов.
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