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СК заочно предъявил обвинение в терроризме главе разведки Украины за атаки БПЛА

СК заочно предъявил обвинение в терроризме главе разведки Украины за атаки БПЛА

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову и нескольким другим военачальникам за атаки дронов по территории России.

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