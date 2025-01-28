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Объем каботажных перевозок FESCO на Камчатку вырос на 10% в 2024 году

Объем каботажных перевозок FESCO на Камчатку вырос на 10% в 2024 году

Транспортная группа FESCO в 2024 году в рамках каботажной линии FESCO Petropavlovsk-Kamchatskiy Line (FPKL) увеличила объем перевозок между Владивостоком и Камчаткой на 10%, до 22,4 тысячи TEU (двадцатифутовых контейнеров), следует из пресс-релиза компании.

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