Экс-полузащитник сборной Англии и совладелец американского «Интер Майами» Дэвид Бекхэм может стать кандидатом в президенты Международной федерации футбола (ФИФА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чемпион мира сано...
- Мурашко заявил о ...
- Shaman: нельзя пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым