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Наш потерянный мир

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МИД Таиланда передал письмо с соболезнованиями из-за убийства россиян

МИД Таиланда передал письмо с соболезнованиями из-за убийства россиян

Министерство иностранных дел Таиланда передало главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо. В нем выражаются соболезнования в связи с убийством в Паттайе 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени.

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