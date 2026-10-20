Инсайдер раскритиковал камеру будущего флагмана Samsung Samsung Galaxy S27 Ultra будет лишь немного крупнее базового Galaxy S27, при этом смартфон обещает показать достойные результаты по всем основным характеристикам.
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