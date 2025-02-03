Оправдания этнической группы школьников, задиравших прохожих на улицах Петербурга, показала полиция Петербурга.
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Оправдания этнической группы школьников, задиравших прохожих на улицах Петербурга, показала полиция Петербурга.