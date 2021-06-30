Невеста увидела будущего мужа в очках и отменила свадьбу

Индийская невеста передумала выходить замуж, узнав, что у ее жениха плохое зрение. Отец девушки нашел для нее образованного жениха, однако несмотря на то, что свадьба должна была состояться через две недели, невеста отказалась выходить замуж.
Индийская невеста передумала выходить замуж, узнав, что у ее жениха плохое зрение. Отец девушки нашел для нее образованного жениха, однако несмотря на то, что свадьба должна была состояться через две недели, невеста отказалась выходить замуж.
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