Донбасс Сегодня

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Невеста увидела будущего мужа в очках и отменила свадьбу

Невеста увидела будущего мужа в очках и отменила свадьбу

Индийская невеста передумала выходить замуж, узнав, что у ее жениха плохое зрение. Отец девушки нашел для нее образованного жениха, однако несмотря на то, что свадьба должна была состояться через две недели, невеста отказалась выходить замуж.

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