Главком ВМФ объяснил, что делают российские подлодки в Тихом океане

Безопасность России обеспечивают, в числе прочего, стратегические подводные лодки. Такое заявление сделал в среду, 25 сентября, главнокомандующий российским Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев.
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