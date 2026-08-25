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РЕН ТВ

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Глава СК запросил доклад после сюжета РЕН ТВ о кубанских родителях-дебоширах

Глава СК запросил доклад после сюжета РЕН ТВ о кубанских родителях-дебоширах

"112" После сюжета РЕН ТВ о паре из Краснодарского края, которая при ребенке регулярно устраивали дебоши в подъезде, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки регионального СК.

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