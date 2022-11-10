Guardian: арктический лед может начать таять летом в ближайшее десятилетие

pxhere.com Арктика в течение десяти лет может лишиться морского льда в летние периоды. Об этом говорится в отчете группы ученых о состоянии криосферы в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27), сообщает The Guardian.
pxhere.com Арктика в течение десяти лет может лишиться морского льда в летние периоды. Об этом говорится в отчете группы ученых о состоянии криосферы в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27), сообщает The Guardian.
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