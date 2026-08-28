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FiNE NEWS

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Генерал НАТО представит Колби рекомендации по пересмотру военного присутствия США в Европе

Обзор рекомендаций Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в ближайшее время представит заместителю главы Пентагона Элбриджу Колби военные рекомендации, которые станут основой для пересмотра американского военного присутствия в Европе.

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