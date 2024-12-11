Политика как он...
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Политика как она есть

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Культура и деньги

Культура и деньги

«Патриотическая музыка и кино должны быть выведены из рамок коммерциализации». Гениальная фраза, не правда ли? Музыкальный продюсер Владимир Киселев продолжает Крестовый поход против чиновников из Минкульта и государственных идеологов, превративших артистов в «патриотов на зарплате».

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Комментарии
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А
Александр
Да, вся культура опустилась на уровень ширинки. Пошлость прибыльная замена идеологии. Рынок, понимашь! Но без команды в России никогда ничего не делалось.
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11 час.
М
Мария
Где нормальные песни с хорошими мелодиями и текстами? Невозможно смотреть и слушать кривляющихся в неприличных жестах исполнителей в драных шортах! Где поэты, композиторы? Где патриотический репертуар???? АУ!!!!
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10 час.
И
Иринушка
Наш минкульт просто помойка, контора по распилу бабла. И все.
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5 час.

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