Культура и деньги

А Александр Да, вся культура опустилась на уровень ширинки. Пошлость прибыльная замена идеологии. Рынок, понимашь! Но без команды в России никогда ничего не делалось.

М Мария Где нормальные песни с хорошими мелодиями и текстами? Невозможно смотреть и слушать кривляющихся в неприличных жестах исполнителей в драных шортах! Где поэты, композиторы? Где патриотический репертуар???? АУ!!!!