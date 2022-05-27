Нелицеприятные выкрики в адрес западной элиты из Офиса Президента Украины могут начать играть злую шутку с Зеленским В свете недавнего всплеска яростных контр-заявлений Президента Украины и его Ко на предложение Киссинджера пойти на уступки и отказаться от части украинских территорий, можно сразу выявить несколько немаловажных нюансов: Очевидно, на Западе сегодня всё больше расширяется тезис, что надо принести в жертву Украину, чтобы спасти Европу и мир от надвигающегося масштабного кризиса, голода, хаоса.