Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг. Первое место занимает Карлос Алькарас из Испании (6740 очков), вторую строчку занимает норвежец Каспер Рууд (5850), замыкает тройку сильнейших Рафаэль Надаль из Испании (5810).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг. Первое место занимает Карлос Алькарас из Испании (6740 очков), вторую строчку занимает норвежец Каспер Рууд (5850), замыкает тройку сильнейших Рафаэль Надаль из Испании (5810).
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