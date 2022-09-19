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Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг. Первое место занимает Карлос Алькарас из Испании (6740 очков), вторую строчку занимает норвежец Каспер Рууд (5850), замыкает тройку сильнейших Рафаэль Надаль из Испании (5810).

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