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Живая Кубань

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На Кубани запустили приложение для поиска укрытий от БПЛА

На Кубани запустили приложение для поиска укрытий от БПЛА

На Кубани запустили приложение для поиска укрытий от БПЛАНовый функционал появился в мобильном приложении «Моя Кубань» в разделе «Безопасность».

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