Исторические напёрстки В.И. Ленин: Выступление на митинге исторического общества «Батыев Диван» (стенограмма утраченного выступления) — Товарищи! Сегодня, невзирая на оголтелое и кровавое наступление белогвардейских полчищ наймита мировой буржуазии генерала … (неразборчиво) я нашел время, чтобы встретиться с таким многочисленным и уважаемым всей прогрессивной наукой сообществом! Советская власть не понимает вашу позицию! Вы отказываетесь брать в руки винтовку, встать к станку или в составе наших продотрядов прояснить зажравшемуся деревенскому кулаку, угнетающему трудовое крестьянство и батраков, — несгибаемую и справедливую позицию пролетариата! Что за капиталистические замашки! Это недопустимо, сидеть в своих бесчисленных уютных квартирках, топтаться на многолюдных митингах и только требовать, требовать, требовать! От Советской власти — обозначить свою марксистскую позицию в одном-единственном вопросе, который отстоит от наших ярких революционных времен …на.