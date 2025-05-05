Эвакуированным из дома при пожаре в Москве разрешили зайти в квартиры

Жители дома, в котором ранее произошли взрыв и пожар на юго-западе Москвы, получили возможность зайти в свои квартиры, сообщается в Telegram-канале пункте временного размещения (ПВР), куда их эвакуировали из-за инцидента.
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