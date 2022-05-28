Жители Южной Осетии получат гражданство России в упрощенном порядке

Граждане Южной Осетии смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Закон о ратификации соответствующего соглашения подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Граждане Южной Осетии смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Закон о ратификации соответствующего соглашения подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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