Парламентская газета

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Жители Южной Осетии получат гражданство России в упрощенном порядке

Жители Южной Осетии получат гражданство России в упрощенном порядке

Граждане Южной Осетии смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Закон о ратификации соответствующего соглашения подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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