Японская фигуритска Симада восхитилась четверным лутцем Трусовой

Японская фигуристка, четырехкратная чемпионка мира среди юниоров Мао Симада восхитилась Александрой Трусовой, которая исполнила четверной лутц на тренировке перед стартом челленджера Kinoshita Group Cup, передает Hochi.
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