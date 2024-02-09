Секрет стакана с горячей водой.

Рецепт очень и без затрат денежных средств прост. Как только почувствовали, что у вас в горле начинает першить, не давайте болезни разыграться, а сразу же налейте в стакан кипяченой горячей воды (какую только сможете во рту выдержать) и пейте большими глотками.