Камчатка сдвинулась на 2 метра к юго-востоку после землетрясения

Южная часть Камчатки сместилась в юго-восточном направлении после мощного подводного землетрясения, зафиксированного 30 июля в акватории Тихого океана.
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