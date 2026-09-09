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Царьград

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Камчатка сдвинулась на 2 метра к юго-востоку после землетрясения

Камчатка сдвинулась на 2 метра к юго-востоку после землетрясения

Южная часть Камчатки сместилась в юго-восточном направлении после мощного подводного землетрясения, зафиксированного 30 июля в акватории Тихого океана.

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