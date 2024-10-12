Экс-депутат Верховной Рады Александр Дубинский, которого обвиняют в госизмене в своем Telegram-канале заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский явно выражает намерение помешать планам кандидата в президенты США Дональда Трампа по окончанию украинского конфликта.