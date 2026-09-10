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U.S. delays end of Temporary Protected Status for Salvadorans

The U.S. Department of Homeland Security said Temporary Protected Status for some 200,000 Salvadorans will remain in effect until further notice.

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