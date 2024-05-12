Анонс Нейро-дубляжа легендарной серии игр Mass Effect Legendary Edition!Mass Effect Legendary Edition – это сборник ремастерированных версий трёх культовых ролевых игр в жанре научной фантастики – Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3.
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